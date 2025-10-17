Тарифи на опалення в Одесі у листопаді 2025 — коли подадуть тепло

Людина регулює опалення. Фото ілюстративне: iStock

У листопаді ціни на тепло для одеситів залишаться без змін. Однак у міському теплопостачальному підприємстві вже підготували нові розрахунки, які можуть застосувати ближче до зими. Їх планують переглянути, щоб покрити реальні витрати комунального підприємства.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися про те, скільки одесити платитимуть за опалення у вересні.

Вартість опалення для одеситів

Ціни на опалення для жителів Одеси поки не змінюються. Однак КП "ТМО" зазначають, що у зв'язку з підвищенням витрат на виробництво тепла вартість тарифів може бути збільшена. Тому мешканцям радять уважно слідкувати за оновленнями. Наразі в місті діють такі тарифи на теплопостачання:

для населення — 1 813 грн за Гкал,

для бюджетних установ — 4 538 грн за Гкал,

для релігійних організацій — 4 960 грн за Гкал,

для інших споживачів — 5 547 грн за Гкал.

Тарифи можуть змінитися

КП "ТМО" провело перерахунок витрат і подало пропозиції щодо нових тарифів. Наразі їх ще не затвердили, однак у разі погодження вартості опалення коштуватиме:

для населення — 1 813,94 грн за Гкал,

для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал,

для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал,

для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.

Коли подадуть тепло

Під час міської комісії повідомили, що запуск опалення залежатиме від погоди. Якщо температура у листопаді буде схожою на минулорічну, то наявних лімітів вистачить приблизно на половину місяця. Орієнтовно подачу тепла для населення планують розпочати з 10 листопада.

