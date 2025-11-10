В Одесі почався опалювальний сезон 2025–2026 без збоїв

Тепломережі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 10 листопада офіційно розпочався опалювальний сезон 2025–2026 років. Першими тепло отримали лікарні та заклади освіти. З наступного тижня до системи підключать житлові будинки. Процес іде за графіком і без технічних проблем.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів директор КП "Теплопостачання міста Одеси" Валерій Іванов.

Реклама

Читайте також:

Початок опалювального сезону

Директор комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Валерій Іванов повідомив, що запуск тепла відбувається поступово — спершу підключаються малі котельні, які забезпечують соціальні об’єкти. Районні котельні, що обслуговують житлові масиви, почнуть роботу наступного тижня.

"Жодних збоїв не було, усе відбувається у плановому режимі, відповідно до графіка", — зазначив Іванов.

Валерій Іванов під час спілкування з журналістами. Фото: Новини.LIVE

За його словами, цього року опалювальний сезон проходить без суттєвих відмінностей від попереднього. Температурний графік дотримано, система працює стабільно. Також підприємство вже отримало затверджені ліміти на споживання газу та уклало договір із "Нафтогаз Трейдингом". Хоча обсяги трохи менші, ніж торік, у КП сподіваються пройти сезон без обмежень для споживачів.

"Ми працюємо в межах встановлених лімітів і розраховуємо, що всі мешканці отримають тепло вчасно. Протягом двох тижнів плануємо підключити весь житловий фонд міста", — повідомив директор підприємства.

За словами Іванова, наразі проблемних будинків або районів в Одесі немає. Тож комунальники очікують стабільного проходження сезону.

Нагадаємо, ми повідомляли, що декілька шкіл на Одещині стали автономними завдяки сонячним панелям. Також ми писали про те, як Миколаївщина готується до опалювального сезону.