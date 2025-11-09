Відео
Опалювальний сезон стартує в Одесі — коли у квартирах буде тепло

Опалювальний сезон стартує в Одесі — коли у квартирах буде тепло

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:14
Коли в Одесі дадуть опалення в 2025 році
Одеська ТЕЦ. Фото ілюстративне: uc.od.ua

Завтра в Одесі розпочинають запуск опалення. Спочатку тепло подадуть у лікарні, школи та дитсадки, а вже потім почнуть під'єднувати житлові будинки.

Про це у неділю, 9 листопада, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:
Опалювальний сезон стартує в Одесі — коли у квартирах буде тепло - фото 1
Допис очільника Одеської МВА. Фото: скриншот з Telegram

В Одесі увімкнуть опалення

За його інформацією, у понеділок, 10 листопада, в Одесі офіційно стартує опалювальний сезон. Комунальники наголошують: процес запуску системи опалення складний і потребує часу, тому під'єднання відбуватиметься поетапно.

Хто отримає тепло в першу чергу

Насамперед тепло подадуть до об’єктів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл, лікарень та інших медичних закладів. Це дозволить забезпечити комфортні умови для дітей, пацієнтів і працівників у холодні дні.

Коли з'явиться тепло в квартирах одеситів

Другим етапом, із 17 листопада, розпочнеться подача тепла до житлових будинків. Міська влада обіцяє, що протягом двох тижнів усі райони міста отримають стабільне теплопостачання.

Нагадаємо, уночі росіяни ударними дронами пошкодили приватні будинки, гараж і газову трубу на Одещині. Також ми писали, що з'явилися фото наслідків ранкової атаки на Одеський регіон.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
