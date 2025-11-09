Атака дронів на Одещину — зруйновано гаражі та скління у будинках

З'явились фото наслідків ранкової дронової атаки на Одещину
Російські безпілотники знову вдарили по мирних будинках на Одещині уранці, 9 листопада. Пошкоджено кілька приватних гаражів і скло у багатоповерхівці.
Про це у неділю, 9 листопада, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Вибухи на Одещині
За його інформацією, внаслідок влучань пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них повністю зруйновано. Пожежі не виникло, проте вибуховою хвилею розбито вікна у багатоповерховому будинку неподалік місця удару.
Нагадаємо, уночі росіяни знову атакували Одещину ударними дронами, уламки ворожих БпЛА пошкодили приватні будинки, гараж і газову трубу. Також ми писали, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.
