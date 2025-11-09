Відео
Відео

З'явились фото наслідків ранкової дронової атаки на Одещину

З'явились фото наслідків ранкової дронової атаки на Одещину

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 12:35
Оновлено: 12:31
Атака дронів на Одещину — зруйновано гаражі та скління у будинках
Руйнування на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Російські безпілотники знову вдарили по мирних будинках на Одещині уранці, 9 листопада. Пошкоджено кілька приватних гаражів і скло у багатоповерхівці.

Про це у неділю, 9 листопада, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Руйнування в Одесі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Вибухи на Одещині

За його інформацією, внаслідок влучань пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них повністю зруйновано. Пожежі не виникло, проте вибуховою хвилею розбито вікна у багатоповерховому будинку неподалік місця удару. 

Вибите скло
Розбиті вікна у будинку. Фото: Олег Кіпер/Telegram
Пошкоджений гараж
Зруйнований гараж. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, уночі росіяни знову атакували Одещину ударними дронами, уламки ворожих БпЛА пошкодили приватні будинки, гараж і газову трубу. Також ми писали, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
