Атака дронів на Одещину — зруйновано гаражі та скління у будинках

Руйнування на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Російські безпілотники знову вдарили по мирних будинках на Одещині уранці, 9 листопада. Пошкоджено кілька приватних гаражів і скло у багатоповерхівці.

Про це у неділю, 9 листопада, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Руйнування в Одесі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Вибухи на Одещині

За його інформацією, внаслідок влучань пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них повністю зруйновано. Пожежі не виникло, проте вибуховою хвилею розбито вікна у багатоповерховому будинку неподалік місця удару.

Розбиті вікна у будинку. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Зруйнований гараж. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, уночі росіяни знову атакували Одещину ударними дронами, уламки ворожих БпЛА пошкодили приватні будинки, гараж і газову трубу. Також ми писали, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.