Появились фото последствий утренней дроновой атаки на Одесчину

Дата публикации 9 ноября 2025 12:35
обновлено: 12:31
Атака дронов в Одесской области - разрушены гаражи и остекление в домах
Разрушения в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

Российские беспилотники снова ударили по мирным домам в Одесской области утром, 9 ноября. Повреждены несколько частных гаражей и стекла в многоэтажке.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

З'явились фото наслідків ранкової дронової атаки на Одещину
Разрушения в Одессе. Фото: Олег Кипер/Telegram

Взрывы в Одесской области

По его информации, в результате попаданий повреждены несколько частных гаражей, один из них полностью разрушен. Пожар не возник, однако взрывной волной разбиты окна в многоэтажном доме недалеко от места удара.

Вибите скло
Разбитые окна в доме. Фото: Олег Кипер/Telegram
Пошкоджений гараж
Разрушенный гараж. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, ночью россияне снова атаковали Одесскую область ударными дронами, обломки вражеских БпЛА повредили частные дома, гараж и газовую трубу. Также мы писали, что прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
