Атака дронов в Одесской области - повреждены дома и газовая труба

Последствия дроновой атаки в Одесской области в ночь на 9 ноября. Фото: ГСЧС

Ночью россияне снова атаковали Одесскую область ударными дронами. Несмотря на работу ПВО, обломки вражеских БпЛА повредили частные дома, гараж и газовую трубу, вызвав пожар.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Разрушения в Одесской области в результате атаки дронов. Фото: ГСЧС

Атака на Одесскую область

По словам Олега Кипера, силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, однако обломки повредили частные домовладения.

"Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками повреждены частные домовладения. Разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели", — сообщил Кипер.

Детали ликвидации последствий

Пожары, возникшие после взрывов, быстро потушили — ГСЧС привлекла три единицы техники и 12 пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет.

Разрушенный дом в Одесской области. Фото: ГСЧС

Напомним, вчерашняя атака оккупантов на украинскую энергетику стала одной из крупнейших за время полномасштабной войны. Также мы писали, что российские захватчики нацелились на подстанции, которые питают две атомные электростанции: Хмельницкую и Ровенскую.