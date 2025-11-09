Атака дронов в Одесской области - повреждены дома и газовая труба

Последствия ночной атаки на Одесчину — повреждена газовая труба
Ночью россияне снова атаковали Одесскую область ударными дронами. Несмотря на работу ПВО, обломки вражеских БпЛА повредили частные дома, гараж и газовую трубу, вызвав пожар.
Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Атака на Одесскую область
По словам Олега Кипера, силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, однако обломки повредили частные домовладения.
"Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками повреждены частные домовладения. Разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели", — сообщил Кипер.
Детали ликвидации последствий
Пожары, возникшие после взрывов, быстро потушили — ГСЧС привлекла три единицы техники и 12 пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, вчерашняя атака оккупантов на украинскую энергетику стала одной из крупнейших за время полномасштабной войны. Также мы писали, что российские захватчики нацелились на подстанции, которые питают две атомные электростанции: Хмельницкую и Ровенскую.
