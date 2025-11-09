Атака дронів на Одещину — пошкоджені будинки та газова труба

Наслідки дронової атаки на Одещину у ніч проти 9 листопада. Фото: ДСНС

Уночі росіяни знову атакували Одещину ударними дронами. Попри роботу ППО, уламки ворожих БпЛА пошкодили приватні будинки, гараж і газову трубу, спричинивши пожежу.

Про це у неділю, 9 листопада, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Руйнування на Одещині унаслідок атаки дронів. Фото: ДСНС

Атака на Одещину

За словами Олега Кіпера, сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, однак уламки пошкодили приватні домоволодіння.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками пошкоджено приватні домоволодіння. Зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники", — повідомив Кіпер.

Деталі ліквідації наслідків

Пожежі, що виникли після вибухів, швидко загасили — ДСНС залучила три одиниці техніки та 12 вогнеборців.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Зруйнований будинок на Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчорашня атака окупантів на українську енергетику стала однією з найбільших за час повномасштабної війни. Також ми писали, що російські загарбники націлилися на підстанції, які живлять дві атомні електростанції: Хмельницьку та Рівненську.