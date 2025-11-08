Відео
Головна Одеса Нічна атака на Одещину — російські дрони пошкодили енергооб’єкт

Нічна атака на Одещину — російські дрони пошкодили енергооб’єкт

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 09:19
Оновлено: 09:17
Дронова атака на Одещину — росіяни били по енергоструктурі
Атака на Одеську область. Фото: ДСНС

У ніч проти 8 листопада російські дрони атакували Одещину. Один із ударів спричинив пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це у суботу, 8 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:
Атака на Одеську область
Наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС

Атака російських дронів

За їхніми даними, уночі ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок одного з влучань спалахнула пожежа на енергооб’єкті.

Рятувальники на місці влучання дрона
Рятувальник під'єднує шланг до води. Фото: ДСНС

Полум’я охопило значну територію, гасіння тривало кілька годин. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Рятувальник несе шланг
Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

До ліквідації займання залучили 7 одиниць техніки та 25 пожежників ДСНС, а також підрозділ Нацгвардії — 4 військових і пожежну машину. Вогонь локалізували, об’єкт узяли під контроль.

Робота рятувальників на місці влучання
Рятувальники гасять пожежу на енергооб'єкті на Одещині. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Одещину

За даними Одеської обласної прокуратури, без світла залишилися понад 700 абонентів. Енергетики вже розпочали відновлення пошкоджених ліній.

Наслідки атаки на Одещину
Атака на Одещину. Фото: ДСНС

За фактом обстрілу прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та співробітники СБУ.

Нагадаємо, росіяни зранку атакували дронами  Київ, в одному з районів зафіксовані займання. Також російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Полтавській області, у місті Горішні Плавні ввели режим надзвичайної ситуації.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
