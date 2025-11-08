Дронова атака на Одещину — росіяни били по енергоструктурі

Нічна атака на Одещину — російські дрони пошкодили енергооб’єкт
У ніч проти 8 листопада російські дрони атакували Одещину. Один із ударів спричинив пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це у суботу, 8 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Атака російських дронів
За їхніми даними, уночі ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок одного з влучань спалахнула пожежа на енергооб’єкті.
Полум’я охопило значну територію, гасіння тривало кілька годин. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
До ліквідації займання залучили 7 одиниць техніки та 25 пожежників ДСНС, а також підрозділ Нацгвардії — 4 військових і пожежну машину. Вогонь локалізували, об’єкт узяли під контроль.
Наслідки атаки на Одещину
За даними Одеської обласної прокуратури, без світла залишилися понад 700 абонентів. Енергетики вже розпочали відновлення пошкоджених ліній.
За фактом обстрілу прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та співробітники СБУ.
Нагадаємо, росіяни зранку атакували дронами Київ, в одному з районів зафіксовані займання. Також російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Полтавській області, у місті Горішні Плавні ввели режим надзвичайної ситуації.
