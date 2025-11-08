Дроновая атака в Одесской области - россияне били по энергоструктуре

Атака на Одесскую область. Фото: ГСЧС

В ночь на 8 ноября российские дроны атаковали Одесскую область. Один из ударов вызвал пожар на объекте энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС

Атака российских дронов

По их данным, ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате одного из попаданий вспыхнул пожар на энергообъекте.

Спасатель подсоединяет шланг к воде. Фото: ГСЧС

Пламя охватило значительную территорию, тушение продолжалось несколько часов. Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

К ликвидации возгорания привлекли 7 единиц техники и 25 пожарных ГСЧС, а также подразделение Нацгвардии — 4 военных и пожарную машину. Огонь локализовали, объект взяли под контроль.

Спасатели тушат пожар на энергообъекте в Одесской области. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Одесскую область

По данным Одесской областной прокуратуры, без света остались более 700 абонентов. Энергетики уже начали восстановление поврежденных линий.

Атака на Одесскую область, фото: ГСЧС

По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры, следователи полиции и сотрудники СБУ.

Напомним, россияне утром атаковали дронами Киев, в одном из районов зафиксированы возгорания. Также российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Полтавской области, в городе Горишние Плавни ввели режим чрезвычайной ситуации.