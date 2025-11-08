Дроновая атака в Одесской области - россияне били по энергоструктуре

Ночная атака на Одесчину — дроны РФ повредили энергообъект
В ночь на 8 ноября российские дроны атаковали Одесскую область. Один из ударов вызвал пожар на объекте энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Атака российских дронов
По их данным, ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате одного из попаданий вспыхнул пожар на энергообъекте.
Пламя охватило значительную территорию, тушение продолжалось несколько часов. Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
К ликвидации возгорания привлекли 7 единиц техники и 25 пожарных ГСЧС, а также подразделение Нацгвардии — 4 военных и пожарную машину. Огонь локализовали, объект взяли под контроль.
Последствия атаки на Одесскую область
По данным Одесской областной прокуратуры, без света остались более 700 абонентов. Энергетики уже начали восстановление поврежденных линий.
По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры, следователи полиции и сотрудники СБУ.
Напомним, россияне утром атаковали дронами Киев, в одном из районов зафиксированы возгорания. Также российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Полтавской области, в городе Горишние Плавни ввели режим чрезвычайной ситуации.
