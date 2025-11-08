Видео
Видео

Ночная атака на Одесчину — дроны РФ повредили энергообъект

Ночная атака на Одесчину — дроны РФ повредили энергообъект

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 09:19
обновлено: 09:36
Дроновая атака в Одесской области - россияне били по энергоструктуре
Атака на Одесскую область. Фото: ГСЧС

В ночь на 8 ноября российские дроны атаковали Одесскую область. Один из ударов вызвал пожар на объекте энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Атака на Одеську область
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС

Атака российских дронов

По их данным, ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате одного из попаданий вспыхнул пожар на энергообъекте.

Рятувальники на місці влучання дрона
Спасатель подсоединяет шланг к воде. Фото: ГСЧС

Пламя охватило значительную территорию, тушение продолжалось несколько часов. Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Рятувальник несе шланг
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

К ликвидации возгорания привлекли 7 единиц техники и 25 пожарных ГСЧС, а также подразделение Нацгвардии — 4 военных и пожарную машину. Огонь локализовали, объект взяли под контроль.

Робота рятувальників на місці влучання
Спасатели тушат пожар на энергообъекте в Одесской области. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Одесскую область

По данным Одесской областной прокуратуры, без света остались более 700 абонентов. Энергетики уже начали восстановление поврежденных линий.

Наслідки атаки на Одещину
Атака на Одесскую область, фото: ГСЧС

По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры, следователи полиции и сотрудники СБУ.

Напомним, россияне утром атаковали дронами Киев, в одном из районов зафиксированы возгорания. Также российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Полтавской области, в городе Горишние Плавни ввели режим чрезвычайной ситуации.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы энергосистема свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
