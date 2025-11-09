В Одессе раздаются взрывы — город атакуют дроны с моря

В Одессе раздаются взрывы — город под атакой дронов
В Одессе сегодня, 9 ноября, раздаются мощные взрывы. Город под атакой дронов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Взрывы в Одессе
Отметим, что о движении дронов в направлении Одесской области сообщалось еще в 8:00. Позже в городе объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы были слышны в Киевском районе Одессы.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, атака оккупантов на украинскую энергетику 8 ноября стала одной из крупнейших за время полномасштабной войны. Также мы писали, что российская оккупационная армия несет масштабные потери в Сумской области.
