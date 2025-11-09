В Одессе раздаются взрывы — город атакуют дроны с моря

Взрыв в Одессе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Одессе сегодня, 9 ноября, раздаются мощные взрывы. Город под атакой дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщение Воздушные силы ВСУ. Фото: скриншот с Telegram

Взрывы в Одессе

Отметим, что о движении дронов в направлении Одесской области сообщалось еще в 8:00. Позже в городе объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы были слышны в Киевском районе Одессы.

Сообщение Воздушные силы ВСУ. Фото: скриншот с Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, атака оккупантов на украинскую энергетику 8 ноября стала одной из крупнейших за время полномасштабной войны. Также мы писали, что российская оккупационная армия несет масштабные потери в Сумской области.