Вибухи лунають в Одесі — місто атакують дрони з моря

Вибух в Одесі. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі сьогодні, 9 листопада, лунають потужні вибухи. Місто під атакою дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Допис Повітряні сили ЗСУ. Фото: скриншот с Telegram

Вибухи в Одесі

Зазначимо, що про рух дронів у напрямку Одещини повідомлялося ще о 8:00. Пізніше в місті оголосили повітряну тривогу. Зокрема, вибухи було чутно в Київському районі Одеси.

Допис Повітряні сили ЗСУ. Фото: скриншот с Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, атака окупантів на українську енергетику 8 листопада стала однією з найбільших за час повномасштабної війни. Також ми писали, що російська окупаційна армія зазнає масштабних втрат у Сумській області.