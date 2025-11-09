В Одесской области открыли уголовное дело после атаки дронов

Разрушенный дом в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 9 ноября российские дроны снова атаковали Одесский район, повредив частные дома. Прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления, следствие продолжается.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Последствия гнилостной атаки на Одесский район. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура расследует удар дронами

По фактам атаки Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

"Враг в очередной раз атакует гражданские объекты — прокуроры фиксируют последствия", — заявили в прокуратуре.

На месте работают следователи, прокуроры, полиция и сотрудники СБУ, которые документируют последствия атаки. Расследование осуществляет СБУ в Одесской области.

Следователи на месте попадания обломков дронов. Фото: Одесская областная прокуратура

Последствия атаки на Одесский район

Ночью 9 ноября попадания зафиксированы по частным объектам. В результате обстрела разрушен гараж и крыша одного из домов, а в другом — повреждена крыша и автомобиль. Несмотря на значительные разрушения, жертв нет.

Напомним, в результате вражеских ударов в ночь на 8 ноября остановились все тепловые электростанции "Центрэнерго". Также мы писали, что Запорожская атомная электростанция снова получила резервное электропитание.