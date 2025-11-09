Відео
Україна
Головна Одеса На Одещині фіксують воєнний злочин після російської атаки

На Одещині фіксують воєнний злочин після російської атаки

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 10:39
Оновлено: 10:21
На Одещині відкрили кримінальну справу після атаки дронів
Зруйнований будинок на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 9 листопада російські дрони знову атакували Одеський район, пошкодивши приватні будинки. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, слідство триває.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:
Розбита автівка
Наслідки гнічної атаки на Одеський район. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура розслідує удар дронами

За фактами атаки Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни.

"Ворог вкотре атакує цивільні об’єкти — прокурори фіксують наслідки", — заявили у прокуратурі.

На місці працюють слідчі, прокурори, поліція та співробітники СБУ, які документують наслідки атаки. Розслідування здійснює СБУ в Одеській області.

Слідяі фіксують наслідки атаки
Слідчі на місці попадання уламків дронів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Одеський район

Уночі 9 листопада влучання зафіксовані по приватних об’єктах. Внаслідок обстрілу зруйновано гараж і дах одного з будинків, а в іншому — пошкоджено дах і автомобіль. Попри значні руйнування, жертв немає.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів у ніч проти 8 листопада зупинилися всі теплові електростанції "Центренерго". Також ми писали, що Запорізька атомна електростанція знову отримала резервне електроживлення

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
