На Одещині відкрили кримінальну справу після атаки дронів

Зруйнований будинок на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 9 листопада російські дрони знову атакували Одеський район, пошкодивши приватні будинки. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, слідство триває.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Наслідки гнічної атаки на Одеський район. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура розслідує удар дронами

За фактами атаки Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни.

Реклама

"Ворог вкотре атакує цивільні об’єкти — прокурори фіксують наслідки", — заявили у прокуратурі.

На місці працюють слідчі, прокурори, поліція та співробітники СБУ, які документують наслідки атаки. Розслідування здійснює СБУ в Одеській області.

Реклама

Слідчі на місці попадання уламків дронів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Одеський район

Уночі 9 листопада влучання зафіксовані по приватних об’єктах. Внаслідок обстрілу зруйновано гараж і дах одного з будинків, а в іншому — пошкоджено дах і автомобіль. Попри значні руйнування, жертв немає.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів у ніч проти 8 листопада зупинилися всі теплові електростанції "Центренерго". Також ми писали, що Запорізька атомна електростанція знову отримала резервне електроживлення.