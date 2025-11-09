На Одещині відкрили кримінальну справу після атаки дронів

На Одещині фіксують воєнний злочин після російської атаки
У ніч на 9 листопада російські дрони знову атакували Одеський район, пошкодивши приватні будинки. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, слідство триває.
Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Прокуратура розслідує удар дронами
За фактами атаки Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни.
"Ворог вкотре атакує цивільні об’єкти — прокурори фіксують наслідки", — заявили у прокуратурі.
На місці працюють слідчі, прокурори, поліція та співробітники СБУ, які документують наслідки атаки. Розслідування здійснює СБУ в Одеській області.
Наслідки атаки на Одеський район
Уночі 9 листопада влучання зафіксовані по приватних об’єктах. Внаслідок обстрілу зруйновано гараж і дах одного з будинків, а в іншому — пошкоджено дах і автомобіль. Попри значні руйнування, жертв немає.
