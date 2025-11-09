Когда в Одессе дадут отопление в 2025 году

Одесская ТЭЦ. Фото иллюстративное: uc.od.ua

Завтра в Одессе начинают запуск отопления. Сначала тепло подадут в больницы, школы и детсады, а уже потом начнут подключать жилые дома.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Сообщение главы Одесской ГОА. Фото: скриншот из Telegram

В Одессе включат отопление

По его информации, в понедельник, 10 ноября, в Одессе официально стартует отопительный сезон. Коммунальщики подчеркивают: процесс запуска системы отопления сложный и требует времени, поэтому подключение будет проходить поэтапно.

Кто получит тепло в первую очередь

В первую очередь тепло подадут к объектам социальной сферы — детским садам, школам, больницам и другим медицинским учреждениям. Это позволит обеспечить комфортные условия для детей, пациентов и работников в холодные дни.

Когда появится тепло в квартирах одесситов

Вторым этапом, с 17 ноября, начнется подача тепла в жилые дома. Городские власти обещают, что в течение двух недель все районы города получат стабильное теплоснабжение.

