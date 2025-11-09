Видео
Отопительный сезон стартует в Одессе — когда в домах будет тепло

Дата публикации 9 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:14
Когда в Одессе дадут отопление в 2025 году
Одесская ТЭЦ. Фото иллюстративное: uc.od.ua

Завтра в Одессе начинают запуск отопления. Сначала тепло подадут в больницы, школы и детсады, а уже потом начнут подключать жилые дома.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:
Опалювальний сезон стартує в Одесі — коли у квартирах буде тепло - фото 1
Сообщение главы Одесской ГОА. Фото: скриншот из Telegram

В Одессе включат отопление

По его информации, в понедельник, 10 ноября, в Одессе официально стартует отопительный сезон. Коммунальщики подчеркивают: процесс запуска системы отопления сложный и требует времени, поэтому подключение будет проходить поэтапно.

Кто получит тепло в первую очередь

В первую очередь тепло подадут к объектам социальной сферы — детским садам, школам, больницам и другим медицинским учреждениям. Это позволит обеспечить комфортные условия для детей, пациентов и работников в холодные дни.

Когда появится тепло в квартирах одесситов

Вторым этапом, с 17 ноября, начнется подача тепла в жилые дома. Городские власти обещают, что в течение двух недель все районы города получат стабильное теплоснабжение.

Напомним, ночью россияне ударными дронами повредили частные дома, гараж и газовую трубу в Одесской области. Также мы писали, что появились фото последствий утренней атаки на Одесский регион.

коммунальные услуги Одесса теплосеть Одесская область зима Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
