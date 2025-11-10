Видео
Україна
Отопительный сезон — когда у одесситов будут теплые батареи

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 14:35
обновлено: 15:07
В Одессе начался отопительный сезон 2025-2026 без сбоев
Теплосети в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе 10 ноября официально начался отопительный сезон 2025-2026 годов. Первыми тепло получили больницы и учебные заведения. Со следующей недели к системе подключат жилые дома. Процесс идет по графику и без технических проблем.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов.

Читайте также:

Начало отопительного сезона

Директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов сообщил, что запуск тепла происходит постепенно — сначала подключаются малые котельные, которые обеспечивают социальные объекты. Районные котельные, обслуживающие жилые массивы, начнут работу на следующей неделе.

"Никаких сбоев не было, все происходит в плановом режиме, в соответствии с графиком", — отметил Иванов.

Стало відомо коли в Одесі дадуть опалення
Валерий Иванов во время общения с журналистами. Фото: Новини.LIVE

По его словам, в этом году отопительный сезон проходит без существенных отличий от предыдущего. Температурный график соблюден, система работает стабильно. Также предприятие уже получило утвержденные лимиты на потребление газа и заключило договор с "Нафтогаз Трейдингом". Хотя объемы немного меньше, чем в прошлом году, в КП надеются пройти сезон без ограничений для потребителей.

"Мы работаем в пределах установленных лимитов и рассчитываем, что все жители получат тепло вовремя. В течение двух недель планируем подключить весь жилой фонд города", — сообщил директор предприятия.

По словам Иванова, сейчас проблемных домов или районов в Одессе нет. Поэтому коммунальщики ожидают стабильного прохождения сезона.

Напомним, мы сообщали, что несколько школ в Одесской области стали автономными благодаря солнечным панелям. Также мы писали о том, как Николаевщина готовится к отопительному сезону.

Одесса отопительный сезон Одесская область теплоснабжение Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
