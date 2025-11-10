В Одессе начался отопительный сезон 2025-2026 без сбоев

Отопительный сезон — когда у одесситов будут теплые батареи
В Одессе 10 ноября официально начался отопительный сезон 2025-2026 годов. Первыми тепло получили больницы и учебные заведения. Со следующей недели к системе подключат жилые дома. Процесс идет по графику и без технических проблем.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов.
Начало отопительного сезона
Директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов сообщил, что запуск тепла происходит постепенно — сначала подключаются малые котельные, которые обеспечивают социальные объекты. Районные котельные, обслуживающие жилые массивы, начнут работу на следующей неделе.
"Никаких сбоев не было, все происходит в плановом режиме, в соответствии с графиком", — отметил Иванов.
По его словам, в этом году отопительный сезон проходит без существенных отличий от предыдущего. Температурный график соблюден, система работает стабильно. Также предприятие уже получило утвержденные лимиты на потребление газа и заключило договор с "Нафтогаз Трейдингом". Хотя объемы немного меньше, чем в прошлом году, в КП надеются пройти сезон без ограничений для потребителей.
"Мы работаем в пределах установленных лимитов и рассчитываем, что все жители получат тепло вовремя. В течение двух недель планируем подключить весь жилой фонд города", — сообщил директор предприятия.
По словам Иванова, сейчас проблемных домов или районов в Одессе нет. Поэтому коммунальщики ожидают стабильного прохождения сезона.
