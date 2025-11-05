Николаевщина готовится к зиме под обстрелами - Ким

Поврежденный бизнес-центр в Николаеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Николаевщине возросло количество атак российских дронов и авиабомб. Под ударами оказываются промышленные и энергетические объекты области. Поэтому регион переходит на альтернативные источники тепла, чтобы обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Реклама

Читайте также:

Атаки на Николаевскую область

Виталий Ким заявил, что в эти сутки в регионе фиксировали атаки FPV-дронов, управляемых авиабомб (КАБов) и "шахедов". Под обстрелы попали промышленные и объекты критической инфраструктуры в Николаеве, Куцурубской и Очаковской громадах.

"Были FPV-дроны, КАБы, "шахеды" — разные объекты, в том числе промышленные и критические. В приграничных громадах и в самом Николаеве зафиксировали несколько ударов. К счастью, жертв нет, пожары потушили, повреждения незначительные", — рассказал Ким.

Обстрелы инфраструктуры

По его словам, россияне "пристреливаются" по объектам энергетики перед зимним сезоном. Он отметил, что Николаевщина ожидает сложную зиму и активно готовится к возможным атакам.

"Противник уже "пристреливается" по энергетическим объектам. Мы с воздушными силами обсуждаем, как этому противодействовать. Понимаем, что эта зима будет непростой", — сказал глава ОВА.

Ким также отметил, что Николаевская область за последние годы значительно сократила зависимость от газа. Это благодаря альтернативным видам отопления.

"До полномасштабного вторжения газ был дорогим, поэтому мы уже тогда переходили на альтернативное отопление. Сейчас около 58% объектов не зависят от газа. Социальные и критические учреждения имеют несколько источников тепла — газовые, пеллетные, дизельные, солнечные", — отметил он.

Ким отметил, что в регионе действует программа "Остров". Она позволяет поддерживать управляемость области даже в случае длительного отключения электроэнергии.

"Эта система обеспечивает работу связи, больниц и административных зданий на генераторах. Прошлой зимой мы ее не применяли, но в этом году готовы к любым сценариям", — подчеркнул Ким.

Напомним, мы сообщали, что Россия ударила по гражданскому объекту в Николаеве. Также мы писали, что на Николаевщине разработали план противодействия КАБам.