Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атаки КАБами — Николаевщина разработала способы защиты

Атаки КАБами — Николаевщина разработала способы защиты

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 10:23
обновлено: 10:07
Николаевщина тестирует защиту от российских КАБов - подробности
Российский КАБ. Фото иллюстративное: росСМИ

После серии атак управляемыми авиабомбами на юге Украины Николаевщина начала подготовку к защите от этой угрозы. Регион усиливает оборонительные позиции и тестирует новые технологии. Ведь эти ракеты могут стать угрозой для критической инфраструктуры, особенно зимой. Власти стремятся обезопасить население и сохранить стабильность энергосистемы.

Об этом председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и громад.

Реклама
Читайте также:

Противодействие КАБам

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области уже разрабатывают и испытывают новые средства противодействия российским управляемым авиабомбам. По его словам, Николаевщина имеет наработанный опыт и готова применять его на практике.

"Мы уже провели переговоры по защитным решениям и вскоре будем их тестировать. Есть опыт, как противодействовать этим угрозам — будем его применять",— отметил Ким во время форума.

Чиновник также подчеркнул, что область готовится к тяжелой зиме. Ведь враг целенаправленно бьет по энергетическим объектам — генерации, добыче и распределительным сетям. В частности удары КАБами могут быть направлены именно по критической инфраструктуре.

"Мы производим около 4 гигаватт, а потребляем только 300 мегаватт — остальное отдаем в энергосистему страны. Мы понимаем, как действовать, и делимся опытом с другими регионами", — подчеркнул Ким.

Он добавил, что в регионе создано более 400 пунктов несокрушимости. Кроме того, обустроены места обогрева и накоплены запасы горючего.

Напомним, мы сообщали, что во Франции разработали противодействие российским КАБам. Также мы писали, что о том, что россияне впервые атаковали Одесскую область управляемыми авиабомбами.

Одесса Николаев Одесская область Николаевская область Новости Одессы авиабомба
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации