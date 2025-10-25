Николаевщина тестирует защиту от российских КАБов - подробности

Российский КАБ. Фото иллюстративное: росСМИ

После серии атак управляемыми авиабомбами на юге Украины Николаевщина начала подготовку к защите от этой угрозы. Регион усиливает оборонительные позиции и тестирует новые технологии. Ведь эти ракеты могут стать угрозой для критической инфраструктуры, особенно зимой. Власти стремятся обезопасить население и сохранить стабильность энергосистемы.

Об этом председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и громад.

Противодействие КАБам

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области уже разрабатывают и испытывают новые средства противодействия российским управляемым авиабомбам. По его словам, Николаевщина имеет наработанный опыт и готова применять его на практике.

"Мы уже провели переговоры по защитным решениям и вскоре будем их тестировать. Есть опыт, как противодействовать этим угрозам — будем его применять",— отметил Ким во время форума.

Чиновник также подчеркнул, что область готовится к тяжелой зиме. Ведь враг целенаправленно бьет по энергетическим объектам — генерации, добыче и распределительным сетям. В частности удары КАБами могут быть направлены именно по критической инфраструктуре.

"Мы производим около 4 гигаватт, а потребляем только 300 мегаватт — остальное отдаем в энергосистему страны. Мы понимаем, как действовать, и делимся опытом с другими регионами", — подчеркнул Ким.

Он добавил, что в регионе создано более 400 пунктов несокрушимости. Кроме того, обустроены места обогрева и накоплены запасы горючего.

