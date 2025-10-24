Россия впервые ударила по Одесской области управляемыми авиабомбами

Российская авиабомба в поле. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Сегодня днем, 24 октября, российская армия впервые применила по Одесской области управляемые авиабомбы. Три КАБы выпустили с самолетов над акваторией Черного моря. Это новая угроза для региона, поэтому жителям следует быть внимательными к тревогам.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

Реклама

Читайте также:

Атака на Одесскую область

Днем 24 октября российские войска нанесли по Одесской области авиаудар тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Авиабомбы запустили с самолета Су-34. Силы противовоздушной обороны сбили две из них, еще одна упала на открытом участке местности, не причинив вреда.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что это первый случай применения таких авиабомб против региона. По его словам, КАБы представляют новую опасность, поскольку могут наносить удары с большого расстояния.

"Наши силы ПВО успешно отработали по воздушным целям врага над Одесской областью. Обошлось без разрушений и пострадавших. Это результат эффективной и слаженной работы наших защитников, спасибо каждому", — отметил Кипер.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в области объявили в 13:22. Взрывы жители Одесской области услышали примерно в 13:32, через 10 минут после сообщения. Отбой раздался в 13:36.

Напомним, мы сообщали о том, что россияне атаковали Одесскую область новым видом вооружения. Также мы писали, что в результате атаки на Кировоградщину разрушен объект критической инфраструктуры.