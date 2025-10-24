Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса КАБы на Одесчину — подробности дневной атаки

КАБы на Одесчину — подробности дневной атаки

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 16:25
обновлено: 16:15
Россия впервые ударила по Одесской области управляемыми авиабомбами
Российская авиабомба в поле. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Сегодня днем, 24 октября, российская армия впервые применила по Одесской области управляемые авиабомбы. Три КАБы выпустили с самолетов над акваторией Черного моря. Это новая угроза для региона, поэтому жителям следует быть внимательными к тревогам.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

Реклама
Читайте также:

Атака на Одесскую область

Днем 24 октября российские войска нанесли по Одесской области авиаудар тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Авиабомбы запустили с самолета Су-34. Силы противовоздушной обороны сбили две из них, еще одна упала на открытом участке местности, не причинив вреда.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что это первый случай применения таких авиабомб против региона. По его словам, КАБы представляют новую опасность, поскольку могут наносить удары с большого расстояния.

"Наши силы ПВО успешно отработали по воздушным целям врага над Одесской областью. Обошлось без разрушений и пострадавших. Это результат эффективной и слаженной работы наших защитников, спасибо каждому", — отметил Кипер.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в области объявили в 13:22. Взрывы жители Одесской области услышали примерно в 13:32, через 10 минут после сообщения. Отбой раздался в 13:36.

Напомним, мы сообщали о том, что россияне атаковали Одесскую область новым видом вооружения. Также мы писали, что в результате атаки на Кировоградщину разрушен объект критической инфраструктуры.

Одесса Одесская область Новости Одессы атака ракетный удар авиабомба
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации