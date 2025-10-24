Видео
Видео

Россия впервые ударила по Одесчине управляемыми авиабомбами

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 14:07
обновлено: 14:54
КАБы по Одесской области: россияне впервые атаковали гражданские объекты
Российские КАБ на снаряжении. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские войска впервые применили управляемые авиабомбы по гражданским объектам в Одесской области. Удар стал новой опасной угрозой для мирных жителей региона. Населению стоит не игнорировать сигналы тревоги и беречь жизнь.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Новая угроза

Во время последней воздушной атаки на Одесскую область российская армия использовала управляемые авиабомбы по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер. По его словам, это первый случай применения таких боеприпасов против мирной части региона. Подобные удары несут огромную угрозу для людей и могут повлечь значительные разрушения.

"Это новая серьезная опасность для нашей области. Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги — жизнь каждого бесценна. Верьте в наших защитников", — подчеркнул Кипер.

Напомним, мы сообщали, что РФ атаковала критическую инфраструктуру на Кировоградщине. Также мы писали, что россияне ударили авиабомбами по Харькову.

Одесса Одесская область Новости Одессы атака авиабомба Авиаудар
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
