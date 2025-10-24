В Одесской области прогремел взрыв в пятницу, 24 октября

Ракета в небе. Фото иллюстративное: Силы обороны юга Украины

В Одесской области раздаются мощные взрывы сейчас, в пятницу, 24 октября. Россия атакует область баллистикой

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отметим, что около 12:30 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для региона. Впоследствии военные сообщили, что ракета летела в направлении Тузлов. Местные каналы сообщали о взрыве в Одесской области. Сейчас информации о последствиях нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что из-за ночного обстрела Украины задерживались ряд одесских поездов. Также мы писали, что ночью оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры на Кировоградщине.