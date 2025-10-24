Задержки поездов в и из Одессы из-за обстрелов

Поезд на рельсах. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине осложнилось движение поездов из-за ночных обстрелов, в частности на Кировоградщине и Харьковщине. Повреждена часть инфраструктуры, поэтому "Укрзализныця" применяет резервные тепловозы и объездные маршруты. Задержки касаются нескольких рейсов, следующих из Одессы или в нее.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Задержки поездов

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на Кировоградщине задерживаются сразу несколько рейсов, связанных с Одессой. На обесточенном участке движение обеспечивают резервными тепловозами, поэтому поезда прибывают с опозданием более двух часов. Речь идет о таких рейсах:

№51/52 Одесса — Запорожье,

№7/8 Харьков — Одесса,

№53/54 Днепр — Одесса.

Кроме того, на Харьковщине из-за обстрелов были изменены маршруты и задержаны несколько поездов. Пассажиров рейса №92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск частично доставили автобусами в пункт пересадки, чтобы продолжить путешествие по железной дороге.

В "Укрзализныце" напоминают, что все изменения в движении сообщают в мобильном приложении компании. Пассажирам советуют проверить настройки оповещений, чтобы вовремя получать обновления.

