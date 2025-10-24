Видео
Дата публикации 24 октября 2025 09:16
обновлено: 10:07
Задержки поездов в и из Одессы из-за обстрелов
Поезд на рельсах. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине осложнилось движение поездов из-за ночных обстрелов, в частности на Кировоградщине и Харьковщине. Повреждена часть инфраструктуры, поэтому "Укрзализныця" применяет резервные тепловозы и объездные маршруты. Задержки касаются нескольких рейсов, следующих из Одессы или в нее.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Задержки поездов

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на Кировоградщине задерживаются сразу несколько рейсов, связанных с Одессой. На обесточенном участке движение обеспечивают резервными тепловозами, поэтому поезда прибывают с опозданием более двух часов. Речь идет о таких рейсах:

  • №51/52 Одесса — Запорожье,
  • №7/8 Харьков — Одесса,
  • №53/54 Днепр — Одесса.

Кроме того, на Харьковщине из-за обстрелов были изменены маршруты и задержаны несколько поездов. Пассажиров рейса №92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск частично доставили автобусами в пункт пересадки, чтобы продолжить путешествие по железной дороге.

В "Укрзализныце" напоминают, что все изменения в движении сообщают в мобильном приложении компании. Пассажирам советуют проверить настройки оповещений, чтобы вовремя получать обновления.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры на Кировоградщине. Также мы писали, что россияне ударили по жилому дому в Херсоне.

Одесса поезда Одесская область обстрелы Новости Одессы поезд
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
