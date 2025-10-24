Затримки потягів до та з Одеси через обстріли

Потяг на колії. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні ускладнився рух потягів через нічні обстріли, зокрема на Кіровоградщині та Харківщині. Пошкоджено частину інфраструктури, тому "Укрзалізниця" застосовує резервні тепловози та об’їзні маршрути. Затримки стосуються кількох рейсів, які прямують з Одеси або до неї.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Реклама

Читайте також:

Затримки потягів

Через пошкодження залізничної інфраструктури на Кіровоградщині затримуються одразу кілька рейсів, що пов’язані з Одесою. На знеструмленій ділянці рух забезпечують резервними тепловозами, тому потяги прибувають із запізненням понад дві години. Йдеться про такі рейси:

№51/52 Одеса — Запоріжжя,

№7/8 Харків — Одеса,

№53/54 Дніпро — Одеса.

Крім того, на Харківщині через обстріли було змінено маршрути й затримано кілька поїздів. Пасажирів рейсу №92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ частково доправили автобусами до пункту пересадки, щоб продовжити подорож залізницею.

В "Укрзалізниці" нагадують, що всі зміни в русі повідомляють у мобільному застосунку компанії. Пасажирам радять перевірити налаштування сповіщень, щоб вчасно отримувати оновлення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Також ми писали, що росіяни вгатили по житловому будинку у Херсоні.