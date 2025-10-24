Відео
На Одещині пролунав вибух — що відомо

Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:36
Оновлено: 12:57
На Одещині пролунав вибух у п'ятницю, 24 жовтня
Ракета в небі. Фото ілюстративне: Сили оборони півдня України

На Одещині лунають потужні вибухи зараз, у п'ятницю, 24 жовтня. Росія атакує область балістикою

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

На Одещині пролунав вибух — що відомо - фото 1

Зазначимо, що близько 12:30 в Одеській оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для регіону. Згодом військові повідомили, що ракета летіла у напрямку Тузлів. Місцеві канали повідомляли про вибух на Одещині. Наразі інформації про наслідки немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через нічний обстріл України затримувались низка одеських потягів. Також ми писали, що вночі окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Кіровоградщині.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
