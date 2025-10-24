КАБи по Одещині: росіяни вперше атакували цивільні об’єкти

Російські КАБ на споряджені. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська вперше застосували керовані авіабомби по цивільних об’єктах на Одещині. Удар став новою небезпечною загрозою для мирних мешканців регіону. Населеню варто не ігнорувати сигнали тривоги та берегти життя.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нова загроза

Під час останньої повітряної атаки на Одеську область російська армія використала керовані авіабомби по об’єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, це перший випадок застосування таких боєприпасів проти мирної частини регіону. Подібні удари несуть величезну загрозу для людей і можуть спричинити значні руйнування.

"Це нова серйозна небезпека для нашої області. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — життя кожного безцінне. Вірте в наших захисників", — наголосив Кіпер.

