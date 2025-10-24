Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

Росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 14:07
Оновлено: 14:20
КАБи по Одещині: росіяни вперше атакували цивільні об’єкти
Російські КАБ на споряджені. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська вперше застосували керовані авіабомби по цивільних об’єктах на Одещині. Удар став новою небезпечною загрозою для мирних мешканців регіону. Населеню варто не ігнорувати сигнали тривоги та берегти життя.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Нова загроза

Під час останньої повітряної атаки на Одеську область російська армія використала керовані авіабомби по об’єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, це перший випадок застосування таких боєприпасів проти мирної частини регіону. Подібні удари несуть величезну загрозу для людей і можуть спричинити значні руйнування.

"Це нова серйозна небезпека для нашої області. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — життя кожного безцінне. Вірте в наших захисників", — наголосив Кіпер.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ атакувала критичну інфраструктуру на Кіровоградщині. Також ми писали, що росіяни вдарили авіабомбами по Харкову.

Одеса Одеська область Новини Одеси атака авіабомба Авіаудар
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації