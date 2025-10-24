Відео
КАБи на Одещину — подробиці денної атаки

КАБи на Одещину — подробиці денної атаки

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:25
Оновлено: 16:15
Росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами
Російська авіабомба в полі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Сьогодні вдень, 24 жовтня, російська армія вперше застосувала по Одещині керовані авіабомби. Три КАБи випустили з літаків над акваторією Чорного моря. Це нова загроза для регіону, тому мешканцям слід бути уважними до тривог.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь".

Атака на Одещину

Атака на Одещину

Вдень 24 жовтня російські війська завдали по Одещині авіаудару трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Авіабомби запустили з літака Су-34. Сили протиповітряної оборони збили дві з них, ще одна впала на відкритій ділянці місцевості, не завдавши шкоди.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що це перший випадок застосування таких авіабомб проти регіону. За його словами, КАБи становлять нову небезпеку, оскільки можуть завдавати ударів з великої відстані.

"Наші сили ППО успішно відпрацювали по повітряних цілях ворога над Одещиною. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Це результат ефективної та злагодженої роботи наших Захисників, дякуємо кожному", — зазначив Кіпер.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в області оголосили о 13:22. Вибухи жителі Одещини почули приблизно о 13:32, за 10 хвилин після повідомлення. Відбій пролунав о 13:36.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що росіяни атакували Одещину новим видом озброєння. Також ми писали, що внаслідок атаки на Кіровоградщину зруйновано об'єкт критичної інфраструктури.

Одеса Одеська область Новини Одеси атака ракетний удар авіабомба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
