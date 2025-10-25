Відео
Україна
Атаки КАБами — Миколаївщина розробила способи захисту

Атаки КАБами — Миколаївщина розробила способи захисту

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 10:23
Оновлено: 10:07
Миколаївщина тестує захист від російських КАБів — подробиці
Російський КАБ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після серії атак керованими авіабомбами на півдні України Миколаївщина розпочала підготовку до захисту від цієї загрози. Регіон посилює оборонні позиції та тестує нові технології. Адже ці ракети можуть стати загрозою для критичної інфраструктури, особливо взимку. Влада прагне убезпечити населення та зберегти стабільність енергосистеми.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", організованого Асоціацією прифронтових міст та громад.

Читайте також:

Протидія КАБам

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що в області вже розробляють і випробовують нові засоби протидії російським керованим авіабомбам. За його словами, Миколаївщина має напрацьований досвід і готова застосовувати його на практиці.

"Ми вже провели перемовини щодо захисних рішень і невдовзі будемо їх тестувати. Є досвід, як протидіяти цим загрозам — будемо його застосовувати", — зазначив Кім під час форуму.

Посадовець також наголосив, що область готується до важкої зими. Адже ворог цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах — генерації, видобутку та розподільчих мережах. Зокрема удари КАБами можуть бути спрямовані саме по критичній інфраструктурі.

"Ми виробляємо близько 4 гігавати, а споживаємо лише 300 мегават — решту віддаємо в енергосистему країни. Ми розуміємо, як діяти, і ділимося досвідом з іншими регіонами", — підкреслив Кім.

Він додав, що у регіоні створено понад 400 пунктів незламності. Крім того, облаштовано місця обігріву та накопичено запаси пального.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Франції розробили протидію російським КАБам. Також ми писали, що про те, що росіяни вперше атакували Одещину керованими авіабомбами.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси авіабомба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
