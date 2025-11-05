Відео
Головна Одеса Обстріл з боку росіян — Миколаїв готується до важкої зими

Обстріл з боку росіян — Миколаїв готується до важкої зими

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 16:29
Оновлено: 16:50
Миколаївщина готується до зими під обстрілами — Кім
Пошкоджений бізнес-центр у Миколаєві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Миколаївщині зросла кількість атак російських дронів і авіабомб. Під ударами опиняються промислові та енергетичні об’єкти області. Через це регіон переходить на альтернативні джерела тепла, аби забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури.

Про це в ефірі День.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Атаки на Миколаївщину

Віталій Кім заявив, що цієї доби в регіоні фіксували атаки FPV-дронів, керованих авіабомб (КАБів) і "шахедів". Під обстріли потрапили промислові та об’єкти критичної інфраструктури в Миколаєві, Куцурубській та Очаківській громадах.

"Були FPV-дрони, КАБи, "шахеди" — різні об’єкти, зокрема промислові та критичні. У прикордонних громадах і в самому Миколаєві зафіксували декілька ударів. На щастя, жертв немає, пожежі загасили, пошкодження незначні", — розповів Кім.

Обстріли інфраструктури

За його словами, росіяни "пристрілюються" по об’єктах енергетики перед зимовим сезоном. Він зазначив, що Миколаївщина очікує на складну зиму й активно готується до можливих атак.

"Противник уже "пристрілюється" по енергетичних об’єктах. Ми з повітряними силами обговорюємо, як цьому протидіяти. Розуміємо, що ця зима буде непростою", — сказав голова ОВА.

Кім також наголосив, що Миколаївська область за останні роки значно скоротила залежність від газу. Це завдяки альтернативним видам опалення.

"До повномасштабного вторгнення газ був дорогим, тому ми вже тоді переходили на альтернативне опалення. Зараз близько 58% об’єктів не залежать від газу. Соціальні й критичні установи мають кілька джерел тепла — газові, пелетні, дизельні, сонячні", — зазначив він.

Кім зауважив, що в регіоні діє програма "Острів". Вона дозволяє підтримувати керованість області навіть у разі тривалого відключення електроенергії.

"Ця система забезпечує роботу зв’язку, лікарень і адміністративних будівель на генераторах. Минулої зими ми її не застосовували, але цього року готові до будь-яких сценаріїв", — підкреслив Кім.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія вгатила по цивільному об'єкту у Миколаєві. Також ми писали, що на Миколаївщині розробили план протидії КАБам.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
