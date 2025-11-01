Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни атакували Миколаїв балістикою — є загиблий і поранені

Росіяни атакували Миколаїв балістикою — є загиблий і поранені

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 11:05
Оновлено: 11:38
Удар по Миколаєву: загинула людина, 15 поранених, серед них дитина
Рятувальники на місці атаки на Миколаїв. Фото: ДСНС України

У суботу зранку, 1 листопада, росіяни вдарили по Миколаєву балістичною ракетою. Ціллю стали цивільні. Унаслідок обстрілу загинула одна людина. Також є постраждалі, серед яких — дитина.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Реклама
Читайте також:

Удар по Миколаєву

Близько 07:20 російські війська вдарили по Миколаєву, попередньо — ракетою типу "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Наразі відомо, що загинула одна людина. Ще 15 постраждали, їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Серед травмованих є дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Внаслідок удару пошкоджено автозаправку та цивільні автомобілі. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

"Субота, ранок. Звичайна цивільна заправка", — написав Кім.

В ДСНС повідомили, що проводили роботи зі змивання паливно-мастильних матеріалів. До роботи залучалися фахівці-хіміки та піротехнічні розрахунки. Допомогу постраждалим також надавали медики.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 06:57. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 07:19 з'явилася інформація про швидкісну ціль в напрямку Миколаєва. Відбій повітряної тривоги оголосили о 07:33. Згодом очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині. Також ми писали, що росіяни дронами вдарили по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси балістична атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації