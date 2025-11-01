Удар по Миколаєву: загинула людина, 15 поранених, серед них дитина

Рятувальники на місці атаки на Миколаїв. Фото: ДСНС України

У суботу зранку, 1 листопада, росіяни вдарили по Миколаєву балістичною ракетою. Ціллю стали цивільні. Унаслідок обстрілу загинула одна людина. Також є постраждалі, серед яких — дитина.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Удар по Миколаєву

Близько 07:20 російські війська вдарили по Миколаєву, попередньо — ракетою типу "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Наразі відомо, що загинула одна людина. Ще 15 постраждали, їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Серед травмованих є дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Внаслідок удару пошкоджено автозаправку та цивільні автомобілі. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

"Субота, ранок. Звичайна цивільна заправка", — написав Кім.

В ДСНС повідомили, що проводили роботи зі змивання паливно-мастильних матеріалів. До роботи залучалися фахівці-хіміки та піротехнічні розрахунки. Допомогу постраждалим також надавали медики.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 06:57. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 07:19 з'явилася інформація про швидкісну ціль в напрямку Миколаєва. Відбій повітряної тривоги оголосили о 07:33. Згодом очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.

