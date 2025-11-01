Удар по Николаеву: погиб человек, 15 раненых, среди них ребенок

Спасатели на месте атаки на Николаев. Фото: ГСЧС Украины

В субботу утром, 1 ноября, россияне ударили по Николаеву баллистической ракетой. Целью стали гражданские. В результате обстрела погиб один человек. Также есть пострадавшие, среди которых — ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Удар по Николаеву

Около 07:20 российские войска ударили по Николаеву, предварительно — ракетой типа "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Известно, что погиб один человек. Еще 15 пострадали, их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Среди травмированных есть ребенок, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В результате удара повреждены автозаправка и гражданские автомобили. На месте работают спасатели, медики и правоохранители.

"Суббота, утро. Обычная гражданская заправка", — написал Ким.

В ГСЧС сообщили, что проводили работы по смыванию горюче-смазочных материалов. К работе привлекались специалисты-химики и пиротехнические расчеты. Помощь пострадавшим также оказывали медики.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 06:57. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. В 07:19 появилась информация о скоростной цели в направлении Николаева. Отбой воздушной тревоги объявили в 07:33. Впоследствии глава ОВА сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие.

