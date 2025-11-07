Солнечные панели в школах Одесской области обеспечат автономность заведений

Солнечные панели на территории одной из школ Одесской области. Фото: Олег Кипер/telegram

В семи школах Одесской области установили солнечные электростанции. Теперь они могут работать даже во время длительных отключений света. Это первые образовательные учреждения в регионе, которые полностью обеспечивают себя энергией.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Автономия школ

В каждом районе Одесской области по одной школе теперь имеют собственные источники энергии. Учреждения оборудовали солнечными панелями, аккумуляторами и инверторами, что позволяет им быть независимыми от центрального электроснабжения. Благодаря этому ученики и учителя смогут учиться без перерывов даже в случае аварий или массовых отключений. В школах обеспечена работа освещения, компьютерной техники, систем отопления и связи.

Проект реализован в рамках государственной политики энергоэффективности и инициатив Президента Украины Владимира Зеленского по созданию устойчивых и безопасных громад. Кипер поблагодарил громады, педагогов, международных партнеров и всех, кто присоединился к воплощению этой идеи.

Напомним, мы сообщали, что директор образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич ушла с должности. Также мы писали о том, как готовят школы Одесской области к зиме.