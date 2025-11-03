Укрытия в школах Одессы: как готовят заведения к зиме

Одна из школ Одессы. Фото иллюстративное: Департамент образования на науки Одесского городского совета

В Одессе готовят учебные заведения к зиме и усиливают безопасность детей. В городе также совершенствуют системы оповещения об опасности. Кроме того, продолжается подготовка к отопительному сезону и обновление пунктов несокрушимости.

Об этом стало известно во время заседания Совета обороны Одессы.

Подготовка школ

В Одессе активно готовят школы к работе в условиях зимы и возможных чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяют защите детей. Сейчас собственные укрытия имеют 89 из 120 школ города. Для остальных заведений планируют обустроить защитные помещения после проверок специалистов ГСЧС.

Также завершают подготовку школ к отопительному сезону: на эти работы из городского бюджета выделено более 22 миллионов гривен. Все учебные заведения обеспечены генераторами, а в пунктах несокрушимости создают условия для комфортного пребывания детей и педагогов.

Увеличение громкоговорителей

Параллельно в городе усиливают систему оповещения об опасности. Громкоговорителей пока не хватает, поэтому запланировано установить дополнительные устройства, чтобы сигнал тревоги слышали все одесситы.

"Безопасность людей — это не протоколы, а конкретные действия. Одесса должна быть готова к любым вызовам", — заявил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе проведут аудит коммунальных предприятий. Также мы писали о том, насколько Одесская область готова к блэкаутам.