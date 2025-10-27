В Одессе стартовал месячник чистоты для наведения порядка

Аппаратное заседание в Одессе. Фото: Сергей Лысак

В Одессе объявили "месячник чистоты", чтобы навести порядок в городе. К работе привлекут все коммунальные службы и структуры. Результаты проверок планируют подвести через 30 дней.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Беспорядок в Одессе

Глава Одесской городской военной администрации заявил, что в городе царит беспорядок во всех сферах жизни. Чтобы изменить ситуацию, объявлен "месячник чистоты", и к наведению порядка должны присоединиться все структурные подразделения без исключения. Результаты работы оценят 27 ноября.

"Более одиннадцати лет я не проживал в родной Одессе. С момента назначения главой городской военной администрации много езжу по городу, смотрю на наши улицы, переулки и дворы. Назову вещи своими именами — в городе беспорядок. Это касается всех сфер жизни Одессы", — заявил Лысак.

Аудит в Одессе

Кроме наведения чистоты, внимание будут уделять безопасности, финансовой дисциплине, состоянию укрытий и системы оповещения. Также проводят аудит бесхозяйственных сооружений. Их должны привести в надлежащее состояние.

Особое внимание уделяется социальному и медицинскому обеспечению, поддержке внутренне перемещенных лиц и развитию ветеранской политики. Материалы с нарушениями будут передавать в правоохранительные органы.

Напомним, мы сообщали о том, как в Одесской области готовятся к блэкаутам. Также мы писали, что у главы Одесской МВА новый заместитель.