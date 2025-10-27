В Одесі стартував місячник чистоти для наведення порядку

Апаратне засідання в Одесі. Фото: Сергій Лисак

В Одесі оголосили "місячник чистоти", щоб навести порядок у місті. До роботи долучать усі комунальні служби та структури. Результати перевірок планують підбити через 30 днів.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Безлад в Одесі

Очільник Одеської міської військової адміністрації заявив, що у місті панує безлад у всіх сферах життя. Щоб змінити ситуацію, оголошено "місячник чистоти", і до наведення ладу мають долучитися всі структурні підрозділи без винятку. Результати роботи оцінять 27 листопада.

"Понад одинадцять років я не проживав у рідній Одесі. Від моменту призначення головою міської військової адміністрації багато їжджу містом, дивлюся на наші вулиці, провулки та двори. Назву речі своїми іменами — у місті безлад. Це стосується всіх сфер життя Одеси", — заявив Лисак.

Аудит в Одесі

Крім наведення чистоти, увагу будуть приділяти безпеці, фінансовій дисципліні, стану укриттів і системи оповіщення. Також проводять аудит безгосподарних споруд. Їх мають привести у належний стан.

Особлива увага приділяється соціальному та медичному забезпеченню, підтримці внутрішньо переміщених осіб і розвитку ветеранської політики. Матеріали з порушеннями передаватимуть до правоохоронних органів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як на Одещині готуються до блекаутів. Також ми писали, що в очільника Одеської МВА новий заступник.