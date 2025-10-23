В Одесі звільнили всіх 22 радників Труханова після його відставки

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після втрати громадянства й посади мера Геннадієм Трухановим припинили діяльність усі його радники. Їх було 22 — більшість працювали на громадських засадах. Розпорядження про звільнення підписав секретар міськради Ігор Коваль, який виконує обов’язки міського голови.

Про це стало відомо з офіційного сайту міста.

Кого звільнили

Рішення про припинення діяльності радників Труханова оприлюднили на сайті Одеської міськради 22 жовтня. Майже всіх звільнили 17 жовтня, а одну радницю — Олену Захарченко-Нетужилову — за власним бажанням кількома днями раніше.

До списку звільнених увійшли: Лілія Леонідова, Микола Вікнянський, Юрій Верба, Юрій Качановський, Євген Дрозд, Тетяна Маркова, Тамара Астахова, Олександр Кінда, Микола Маркін, Марина Багрій-Шахматова, Володимир Маркевич, Денис Петик, Віталій Козляков, Микола Павлишен, Олена Оніщенко, Вероніка Етнарович, Олена Павлова, Олексій Морозов, Андрій Чорний, Микола Скиба, Олександр Томкеєв та Олена Захарченко-Нетужилова.

Серед них були як чиновники, так і представники громадського сектору. Наприклад, Лілія Леонідова займалася питаннями рівних прав жінок і чоловіків, Тетяна Маркова — культурою й туризмом, а Вероніка Етнарович — гуманітарними питаннями. Олексій Морозов відповідав за безбар’єрність у місті, а також вважався одним із наближених до Труханова. ЗМІ неодноразово називали його можливим наступником мера.

Після позбавлення Труханова громадянства всі радники автоматично втратили повноваження. Вони працювали на громадських засадах, тобто без оплати з міського бюджету, і виконували лише консультативні функції.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які шанси у Геннадія Труханова повернути крісло мера. Також ми писали, що після звільнення колишній мер виніс з власного кабінету усі меблі, навіть килими.