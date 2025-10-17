Кіпер пояснив ситуацію з громадянством своєї дружини

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Геннадій Труханов закликав голову Одеської ОВА Олега Кіпера пояснити інформацію про російське громадянство його дружини. Він заявив, що жінка нібито має російський паспорт і бізнес у РФ. Кіпер різко відреагував і нагадав, що його дружина вже давно отримала українське громадянство.

Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів під час брифінгу.

Громадянство РФ

Геннадій Труханов заявив, що у 2020 році дружина Олега Кіпера нібито поновила російський паспорт, отримала водійське посвідчення та веде бізнес у Росії. Він закликав керівника ОВА прокоментувати цю інформацію. Олег Кіпер відповів, що ці дані вже неодноразово перевіряли. За його словами, дружина дійсно була громадянкою Росії, коли вони одружилися, але понад 15 років живе з ним в Україні та виховує двох доньок.

"На початку війни, 25 березня, вона отримала громадянство України, офіційно відмовившись від російського. А Труханов від свого громадянства не відмовився", — наголосив очільник області.

Кіпер додав, що не вважає правильним "переводити стрілки на жінок". Крім того, він порадив ексмеру "спочатку розібратися у своїх справах".

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Геннадія Труханова знайшли паспорт РФ. Також ми писали, що після звільнення ексмер Одеси виніс з кабінету навіть килими.