Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Голова Одеської ОВА відповів Труханову про громадянство дружини

Голова Одеської ОВА відповів Труханову про громадянство дружини

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:15
Оновлено: 10:33
Кіпер пояснив ситуацію з громадянством своєї дружини
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Геннадій Труханов закликав голову Одеської ОВА Олега Кіпера пояснити інформацію про російське громадянство його дружини. Він заявив, що жінка нібито має російський паспорт і бізнес у РФ. Кіпер різко відреагував і нагадав, що його дружина вже давно отримала українське громадянство.

Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів під час брифінгу.

Реклама
Читайте також:

Громадянство РФ

Геннадій Труханов заявив, що у 2020 році дружина Олега Кіпера нібито поновила російський паспорт, отримала водійське посвідчення та веде бізнес у Росії. Він закликав керівника ОВА прокоментувати цю інформацію. Олег Кіпер відповів, що ці дані вже неодноразово перевіряли. За його словами, дружина дійсно була громадянкою Росії, коли вони одружилися, але понад 15 років живе з ним в Україні та виховує двох доньок.

"На початку війни, 25 березня, вона отримала громадянство України, офіційно відмовившись від російського. А Труханов від свого громадянства не відмовився", — наголосив очільник області.

Кіпер додав, що не вважає правильним "переводити стрілки на жінок". Крім того, він порадив ексмеру "спочатку розібратися у своїх справах".

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Геннадія Труханова знайшли паспорт РФ. Також ми писали, що після звільнення ексмер Одеси виніс з кабінету навіть килими.

Одеса Геннадій Труханов Одеська область Новини Одеси Олег Кіпер російське громадянство
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації