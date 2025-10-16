Відео
Труханов все — керуватиме Одесою буде секретар міськради

Дата публікації: 16 жовтня 2025 11:57
Ігор Коваль тимчасово очолив Одесу
Секретар міськради Ігор Коваль. Фото: Ігор Коваль/facebook

Секретар Одеської міської ради Ігор Коваль тимчасово виконує обов’язки мера. Рішення ухвалили для безперервного управління містом. Він керуватиме містом до призначення голови міської військової адміністрації.

Відповідне рішення опублікували на сайті Одеської міської ради.

Читайте також:

Керівник міста

Ігор Коваль приступив до виконання обов’язків мера Одеси. Відповідне розпорядження №1137К опубліковане на сайті міськради. Рішення ухвалено відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Цей пункт закону передбачає, що у разі тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень міського голови його обов’язки переходять до секретаря міської ради.

Коваль виконуватиме ці обов’язки до моменту призначення голови міської військової адміністрації, забезпечуючи безперебійну роботу міської влади.

Що відомо про Коваля

Ігор Коваль має вищу освіту, доктор політичних наук, професор, закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. Працював викладачем та ректором Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, очолював інститут соціальних наук та кафедру міжнародних відносин. У грудні 2020 року був обраний депутатом від партії "Слуга народу", а згодом призначений секретарем Одеської міської ради.

Член міжнародних і українських наукових асоціацій, радник голови Одеської ОДА, член виконавчого комітету міськради. Нагороджений званням Заслуженого діяча науки і техніки України та орденом "За заслуги" III ступеня. Розлучений.

Нагадаємо, ми повідомляли, що очільник Одеської ОВА розповів про те, як змінить міська військова адміністрація ситуацію в Одесі. Також ми писали, що жителі Одеси днями влаштували пікет біля мерії.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
