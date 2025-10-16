Видео
Главная Одесса Труханов все — руководить Одессой будет секретарь горсовета

Труханов все — руководить Одессой будет секретарь горсовета

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 11:57
Игорь Коваль временно возглавил Одессу
Секретарь горсовета Игорь Коваль. Фото: Игорь Коваль/facebook

Секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль временно исполняет обязанности мэра. Решение приняли для непрерывного управления городом. Он будет руководить городом до назначения главы городской военной администрации.

Соответствующее решение опубликовали на сайте Одесского городского совета.

Руководитель города

Игорь Коваль приступил к исполнению обязанностей мэра Одессы. Соответствующее распоряжение №1137К опубликовано на сайте горсовета. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине". Этот пункт закона предусматривает, что в случае временного отсутствия или невозможности исполнения полномочий городского головы его обязанности переходят к секретарю городского совета.

Коваль будет выполнять эти обязанности до момента назначения главы городской военной администрации, обеспечивая бесперебойную работу городской власти.

Что известно о Ковале

Игорь Коваль имеет высшее образование, доктор политических наук, профессор, окончил Одесский государственный университет им. Работал преподавателем и ректором Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, возглавлял институт социальных наук и кафедру международных отношений. В декабре 2020 года был избран депутатом от партии "Слуга народа", а впоследствии назначен секретарем Одесского городского совета.

Член международных и украинских научных ассоциаций, советник председателя Одесской ОГА, член исполнительного комитета горсовета. Награжден званием Заслуженного деятеля науки и техники Украины и орденом "За заслуги" III степени. Разведен.

Напомним, мы сообщали, что глава Одесской ОВА рассказал о том, как изменит городская военная администрация ситуацию в Одессе. Также мы писали, что жители Одессы на днях устроили пикет возле мэрии.

Одесса Геннадий Труханов Одесская область городской совет Труханов Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
