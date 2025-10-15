В Одессе создана военная администрация для защиты города

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После решения о лишении украинского гражданства Геннадия Труханова, в Одессе создают военную администрацию. Жизнедеятельность города не нарушена, все коммуникации работают без перебоев.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Жизнедеятельность Одессы

Олег Кипер подчеркнул, что город работает в штатном режиме. Свет и вода подаются без перебоев, а все проблемы решаются оперативно.

"Город работает, жизнедеятельность обеспечена. Все службы продолжают работать в штатном режиме, обстрелы и война не останавливают работу", — отметил Кипер.

Новый глава

Глава ОВА отметил, что Сергей Лысак — опытный офицер, который родился в Одессе и имеет боевой опыт. Его задачей станет быстрое реагирование на любые вызовы войны, защита города и помощь жителям.

Кипер также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский уделяет особое внимание Одессе и региону. Основные приоритеты — поддержка населения, защита города и работа служб ПВО.

По его словам, создание военной администрации имеет целью не только усилить обороноспособность города, но и обеспечить бесперебойную работу всех критически важных служб и органов местного самоуправления во время военного положения.

