Главная Одесса Защита Одессы и помощь людям — цель военной администрации

Защита Одессы и помощь людям — цель военной администрации

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 13:35
В Одессе создана военная администрация для защиты города
Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После решения о лишении украинского гражданства Геннадия Труханова, в Одессе создают военную администрацию. Жизнедеятельность города не нарушена, все коммуникации работают без перебоев.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Жизнедеятельность Одессы

Олег Кипер подчеркнул, что город работает в штатном режиме. Свет и вода подаются без перебоев, а все проблемы решаются оперативно.

"Город работает, жизнедеятельность обеспечена. Все службы продолжают работать в штатном режиме, обстрелы и война не останавливают работу", — отметил Кипер.

Новый глава

Глава ОВА отметил, что Сергей Лысак — опытный офицер, который родился в Одессе и имеет боевой опыт. Его задачей станет быстрое реагирование на любые вызовы войны, защита города и помощь жителям.

Кипер также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский уделяет особое внимание Одессе и региону. Основные приоритеты — поддержка населения, защита города и работа служб ПВО.

По его словам, создание военной администрации имеет целью не только усилить обороноспособность города, но и обеспечить бесперебойную работу всех критически важных служб и органов местного самоуправления во время военного положения.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе создали городскую военную администрацию. Также мы писали, что известно о главе Одесской военной администрации Сергее Лысаке.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
