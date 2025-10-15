Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Захист Одеси та допомога людям — мета військової адміністрації

Захист Одеси та допомога людям — мета військової адміністрації

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 13:35
В Одесі створено військову адміністрацію для захисту міста
Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після рішення про позбавлення українського громадянства Геннадія Труханова, в Одесі створюють військову адміністрацію. Життєдіяльність міста не порушена, усі комунікації працюють без перебоїв.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Життєдіяльність Одеси

Олег Кіпер підкреслив, що місто працює у штатному режимі. Світло та вода подаються без перебоїв, а всі проблеми вирішуються оперативно.

"Місто працює, життєдіяльність забезпечена. Усі служби продовжують працювати у штатному режимі, обстріли та війна не зупиняють роботу", — зазначив Кіпер.

Новий очільник

Голова ОВА зазначив, що Сергій Лисак — досвідчений офіцер, який народився в Одесі та має бойовий досвід. Його завданням стане швидке реагування на будь-які виклики війни, захист міста та допомога мешканцям.

Кіпер також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський приділяє особливу увагу Одесі та регіону. Основні пріоритети — підтримка населення, захист міста та робота служб ППО.

За його словами, створення військової адміністрації має на меті не лише підсилити обороноздатність міста, а й забезпечити безперебійну роботу всіх критично важливих служб та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі створили міську військову адміністрацію. Також ми писали, що відомо про очільника Одеської військової адміністрації Сергія Лисака.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси військові адміністрації
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації