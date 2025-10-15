В Одесі створено військову адміністрацію для захисту міста

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після рішення про позбавлення українського громадянства Геннадія Труханова, в Одесі створюють військову адміністрацію. Життєдіяльність міста не порушена, усі комунікації працюють без перебоїв.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Життєдіяльність Одеси

Олег Кіпер підкреслив, що місто працює у штатному режимі. Світло та вода подаються без перебоїв, а всі проблеми вирішуються оперативно.

"Місто працює, життєдіяльність забезпечена. Усі служби продовжують працювати у штатному режимі, обстріли та війна не зупиняють роботу", — зазначив Кіпер.

Новий очільник

Голова ОВА зазначив, що Сергій Лисак — досвідчений офіцер, який народився в Одесі та має бойовий досвід. Його завданням стане швидке реагування на будь-які виклики війни, захист міста та допомога мешканцям.

Кіпер також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський приділяє особливу увагу Одесі та регіону. Основні пріоритети — підтримка населення, захист міста та робота служб ППО.

За його словами, створення військової адміністрації має на меті не лише підсилити обороноздатність міста, а й забезпечити безперебійну роботу всіх критично важливих служб та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану.

