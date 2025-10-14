Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одесити вийшли на мітинг під мерію — які головні вимоги

Одесити вийшли на мітинг під мерію — які головні вимоги

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 20:21
Мітинг в Одесі: містяни вимагають усунення Труханова
Мітинг проти мера Одеси. Фото: Новини.LIVE

Після позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства під мерією зібралися містяни. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації. Люди кажуть — час, щоб Одесою керували українці, а не політики з російськими паспортами.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Мітинг під мерією

Під стінами мерії Одеси зібралися десятки активістів, журналістів та небайдужих містян. Вони вимагають усунення Геннадія Труханова від посади та створення в Одесі військової адміністрації. Учасники мітингу кажуть, що Труханов не має права залишатися на посаді після втрати громадянства України. Організатори наголошують, що "українському місту — українську владу", і вимагають, щоб нове керівництво мало проукраїнську позицію.

Один з учасників акції, Владислав Гетманець, переконаний, що мер із російським паспортом не може очолювати українське місто.

"Я сьогодні тут, щоб мера Труханова звільнили. У нього російське громадянство — про це давно знали, але тільки тепер щось почали робити. В українському місті має бути українська влада. Повністю підтримую створення військової адміністрації, бо місцева влада показала свою неефективність навіть під час стихійних лих", — зазначив він.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Учасник акції Владислав Гетманець. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Мітингарі з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Журналістка Ірина Гриб також прийшла на акцію. Вона назвала цей день святом і символом очищення міста.

"Для мене це свято — деокупація Одеси. Труханов мав піти давно. Люди тонули після дощу, а він залишався мером. Це людина з російським паспортом і купою кримінальних справ. Це сором для міста", — зауважила Ірина.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Журналістка Ірина Гриб на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Мисткиня Леся прийшла на мітинг у костюмі. Дівчина прийшла в образі чорта, символізуючи своє ставлення до мера.

"Проти Труханова! Трухановські біси йдуть з Одеси. Хай це буде найпопулярніший костюм на Гелловін!" — підсумувала дівчина.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Учасниця акції одягла ріжки. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Молодь на Біржовій площі. Фото: Новини.LIVE

Ще одна учасниця, депутатка міської ради, згадала всі роки скандалів і корупції за каденції Труханова. Вона вважає, що позбавлення громадянства — лише перший крок.

"Мер українського міста, який має російське громадянство, — це неприпустимо. Труханов роками шкодив державі: забудова військових земель, підтримка російських наративів, ігнорування ЗСУ. Він підозрюваний у важкому злочині. Позбавлення громадянства — це лише початок. Ми чекаємо введення військової адміністрації", — розповіла Ольга Квасницька.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Депутатка Ольга Квасницька на акції. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Дівчина з плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Також на акцію прийшов депутат Олександр Славський. Він зазначив, що йому найважливіше, хто тепер очолить місто. Адже від цього залежить майбутнє кожного містянина.

"Я не проти військової адміністрації, але важливо, хто її очолить. Хочеться, щоб нова влада не просто змінила прізвища, а почала реально вирішувати проблеми — від опалення до стратегії розвитку міста. Ми живемо на порозі важкої зими, і людей цікавить не політика, а тепло в будинках", — пояснив він.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Депутат, учасник акції на площі. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Люди на сходах біля міськради. Фото: Новини.LIVE

Створення військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що створить в Одесі військову адміністрацію. Він зазначив, що у місті занадто багато безпекових питань занадто довго залишались без належної відповіді.

"Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", — заявив президент.

Своєю чергою, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що він буде виконувати свої обов'язки, допоки міська рада не ухвалить рішення про нового очільника міста. Крім того, він сказав, що оскаржуватиме рішення про позбавлення українського громадянства.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мера Одеси Геннадія Труханова знайшли російський паспорт. Також ми писали про те, хто може очолити військову адміністрацію в Одесі.

Одеса Геннадій Труханов Одеська область Труханов Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації