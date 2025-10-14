Мітинг в Одесі: містяни вимагають усунення Труханова

Мітинг проти мера Одеси. Фото: Новини.LIVE

Після позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства під мерією зібралися містяни. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації. Люди кажуть — час, щоб Одесою керували українці, а не політики з російськими паспортами.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама

Читайте також:

Мітинг під мерією

Під стінами мерії Одеси зібралися десятки активістів, журналістів та небайдужих містян. Вони вимагають усунення Геннадія Труханова від посади та створення в Одесі військової адміністрації. Учасники мітингу кажуть, що Труханов не має права залишатися на посаді після втрати громадянства України. Організатори наголошують, що "українському місту — українську владу", і вимагають, щоб нове керівництво мало проукраїнську позицію.

Один з учасників акції, Владислав Гетманець, переконаний, що мер із російським паспортом не може очолювати українське місто.

"Я сьогодні тут, щоб мера Труханова звільнили. У нього російське громадянство — про це давно знали, але тільки тепер щось почали робити. В українському місті має бути українська влада. Повністю підтримую створення військової адміністрації, бо місцева влада показала свою неефективність навіть під час стихійних лих", — зазначив він.

Учасник акції Владислав Гетманець. Фото: Новини.LIVE

Мітингарі з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Журналістка Ірина Гриб також прийшла на акцію. Вона назвала цей день святом і символом очищення міста.

"Для мене це свято — деокупація Одеси. Труханов мав піти давно. Люди тонули після дощу, а він залишався мером. Це людина з російським паспортом і купою кримінальних справ. Це сором для міста", — зауважила Ірина.

Журналістка Ірина Гриб на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Мисткиня Леся прийшла на мітинг у костюмі. Дівчина прийшла в образі чорта, символізуючи своє ставлення до мера.

"Проти Труханова! Трухановські біси йдуть з Одеси. Хай це буде найпопулярніший костюм на Гелловін!" — підсумувала дівчина.

Учасниця акції одягла ріжки. Фото: Новини.LIVE

Молодь на Біржовій площі. Фото: Новини.LIVE

Ще одна учасниця, депутатка міської ради, згадала всі роки скандалів і корупції за каденції Труханова. Вона вважає, що позбавлення громадянства — лише перший крок.

"Мер українського міста, який має російське громадянство, — це неприпустимо. Труханов роками шкодив державі: забудова військових земель, підтримка російських наративів, ігнорування ЗСУ. Він підозрюваний у важкому злочині. Позбавлення громадянства — це лише початок. Ми чекаємо введення військової адміністрації", — розповіла Ольга Квасницька.

Депутатка Ольга Квасницька на акції. Фото: Новини.LIVE

Дівчина з плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Також на акцію прийшов депутат Олександр Славський. Він зазначив, що йому найважливіше, хто тепер очолить місто. Адже від цього залежить майбутнє кожного містянина.

"Я не проти військової адміністрації, але важливо, хто її очолить. Хочеться, щоб нова влада не просто змінила прізвища, а почала реально вирішувати проблеми — від опалення до стратегії розвитку міста. Ми живемо на порозі важкої зими, і людей цікавить не політика, а тепло в будинках", — пояснив він.

Депутат, учасник акції на площі. Фото: Новини.LIVE

Люди на сходах біля міськради. Фото: Новини.LIVE

Створення військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що створить в Одесі військову адміністрацію. Він зазначив, що у місті занадто багато безпекових питань занадто довго залишались без належної відповіді.

"Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", — заявив президент.

Своєю чергою, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що він буде виконувати свої обов'язки, допоки міська рада не ухвалить рішення про нового очільника міста. Крім того, він сказав, що оскаржуватиме рішення про позбавлення українського громадянства.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мера Одеси Геннадія Труханова знайшли російський паспорт. Також ми писали про те, хто може очолити військову адміністрацію в Одесі.