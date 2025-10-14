Відео
Головна Одеса У мера Одеси Геннадія Труханова є паспорт РФ — заява СБУ

У мера Одеси Геннадія Труханова є паспорт РФ — заява СБУ

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 18:08
Геннадій Труханов позбавлений українського громадянства
Геннадій Труханова. Фото: Новини.LIVE

Комісія при президентові України припинила громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова. Рішення ухвалене на основі доказів СБУ і затверджене указом президента. Служба безпеки встановила, що Труханов має чинний паспорт Росії. Це стало ключовим аргументом для позбавлення його українського громадянства. 

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Читайте також:

Позбавлення громадянства

За матеріалами СБУ, Геннадій Труханов отримав закордонний паспорт РФ 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії проти України та окупації частини її територій. Документ видано строком на 10 років, і він наразі діючий. Що стосується внутрішнього паспорту РФ, у 2017 році представники Труханова подали заяву до російських органів, і суд у Московській області скасував його чинність.

Проте, як зазначено у додаткових поясненнях, це не означає позбавлення громадянства РФ, оформленого на законних підставах. Таким чином, міський голова Одеси досі залишається громадянином країни-агресора і має ідентифікаційний код у базі даних Федеральної податкової служби РФ.

У мера Одеси є паспорт РФ
Російський паспорт Труханова. Фото: Служба безпеки України

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим громадянства позбавили колишнього нардепа від "Партії Регіонів" Олега Царьова й танцівника Сергія Полуніна. За попередніми даними, в Одесі можуть створити військову адміністрацію. Її, ймовірно, очолить Сергій Лисак, який наразі є очільником Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, ми повідомляли, одесити створили петицію про створення міської військової адміністрації. Також ми писали, що відомо про ймовірного очільника МВА.

Одеса Геннадій Труханов громадянство Одеська область Труханов Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
