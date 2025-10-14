Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військова адміністрація в Одесі — хто її очолить

Військова адміністрація в Одесі — хто її очолить

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 16:53
Сергій Лисак може очолити Одеську військову адміністрацію
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото facebook/ Сергій Лисак

Після позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова в місті може з'явитися військова адміністрація. Її очільником, ймовірно, стане Сергій Лисак. Він наразі очолює Дніпропетровську ОВА і має великий досвід служби в СБУ та участі в бойових діях.

Про це повідомила журналістка Ірина Гриб та підтвердили джерела видання "Думська".

Реклама
Читайте також:

Що відомо

За даними журналістів, Сергій Лисак може очолити Одеську міську військову адміністрацію найближчим часом. Він з 2023 року керує Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Більшу частину своєї кар’єри Лисак провів у Службі безпеки України. У 2014–2015 та 2017 роках брав участь у бойових діях на сході України, де займався контрдиверсійною роботою. За службу нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та Крестом доблесті.

У березні 2022 року він отримав звання бригадного генерала, а в липні того ж року очолив управління СБУ у Дніпропетровській області. З березня 2023 року Лисак працює головою Дніпропетровської ОВА.

Сергій Лисак народився в Одесі. Декларація за 2023 рік вказує на його дружину Кароліну Лисак та доньку. Інші подробиці про його родину в публічному просторі не розголошуються.

Президент Володимир Зеленський написав, що під час наради про безпекову ситуацію обговорив з Сергієм Лисаком ситуацію на Дніпровщині та визначив йому нові завдання.

"Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього — незабаром", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що мера Одеси Геннадія Труханова, ймовірно, позбавили українського громадянства. Також ми писали, що зміниться, якщо в Одесі створять міську військову адміністрацію.

 

Одеса Геннадій Труханов Одеська область Новини Одеси військові адміністрації
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації