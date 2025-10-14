Сергій Лисак може очолити Одеську військову адміністрацію

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото facebook/ Сергій Лисак

Після позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова в місті може з'явитися військова адміністрація. Її очільником, ймовірно, стане Сергій Лисак. Він наразі очолює Дніпропетровську ОВА і має великий досвід служби в СБУ та участі в бойових діях.

Про це повідомила журналістка Ірина Гриб та підтвердили джерела видання "Думська".

Реклама

Читайте також:

Що відомо

За даними журналістів, Сергій Лисак може очолити Одеську міську військову адміністрацію найближчим часом. Він з 2023 року керує Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Більшу частину своєї кар’єри Лисак провів у Службі безпеки України. У 2014–2015 та 2017 роках брав участь у бойових діях на сході України, де займався контрдиверсійною роботою. За службу нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та Крестом доблесті.

У березні 2022 року він отримав звання бригадного генерала, а в липні того ж року очолив управління СБУ у Дніпропетровській області. З березня 2023 року Лисак працює головою Дніпропетровської ОВА.

Сергій Лисак народився в Одесі. Декларація за 2023 рік вказує на його дружину Кароліну Лисак та доньку. Інші подробиці про його родину в публічному просторі не розголошуються.

Президент Володимир Зеленський написав, що під час наради про безпекову ситуацію обговорив з Сергієм Лисаком ситуацію на Дніпровщині та визначив йому нові завдання.

"Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього — незабаром", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що мера Одеси Геннадія Труханова, ймовірно, позбавили українського громадянства. Також ми писали, що зміниться, якщо в Одесі створять міську військову адміністрацію.