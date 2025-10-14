Відео
Головна Одеса Зеленський відреагував на петицію одеситів — про що мова

Зеленський відреагував на петицію одеситів — про що мова

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:26
Володимир Зеленський відповів на петицію про військову адміністрацію в Одесі
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій вимагали створити військову адміністрацію в Одесі. Глава держави доручив перевірити викладені у петиції факти. Після чого вже може бути прийнято рішення.

Відповідь Зеленського опублікували сьогодні, 14 жовтня на сайті електронних петицій.

Читайте також:

Реакція президента

Зеленський відреагував на петицію, в якій вимагали створити військову адміністрацію в Одесі. За короткий час вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. Зеленський зазначив, що рішення про створення військових адміністрацій ухвалюється лише за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

"На сьогодні таких подань не надходило", — йдеться у повідомленні президента.

Зеленський звернувся до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням перевірити інформацію, викладену у зверненні. Якщо знайдуться правові підстави, мають бути вжиті необхідні заходи реагування. Про результати розгляду петиції її автора поінформують окремо.

Нагадаємо, ми писали про те, що одесити просять президента України вирішити проблему з ливнівками. Також ми повідомляли, що може змінитися в Одесі після створення військової адміністрації.

Одеса Одеська область петиція Новини Одеси президент
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
