Главная Одесса Зеленский отреагировал на петицию одесситов — о чем речь

Зеленский отреагировал на петицию одесситов — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 14:26
Владимир Зеленский ответил на петицию о военной администрации в Одессе
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требовали создать военную администрацию в Одессе. Глава государства поручил проверить изложенные в петиции факты. После чего уже может быть принято решение.

Ответ Зеленского опубликовали сегодня, 14 октября на сайте электронных петиций.

Читайте также:

Реакция президента

Зеленский отреагировал на петицию, в которой требовали создать военную администрацию в Одессе. За короткое время она набрала необходимые 25 тысяч голосов. Зеленский отметил, что решение о создании военных администраций принимается только по представлению областных государственных администраций или военного командования.

"На сегодня таких представлений не поступало", — говорится в сообщении президента.

Зеленский обратился к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой проверить информацию, изложенную в обращении. Если найдутся правовые основания, должны быть приняты необходимые меры реагирования. О результатах рассмотрения петиции ее автора проинформируют отдельно.

Напомним, мы писали о том, что одесситы просят президента Украины решить проблему с ливневками. Также мы сообщали, что может измениться в Одессе после создания военной администрации.

Одесса Одесская область петиция Новости Одессы президент
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
