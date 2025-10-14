Видео
Главная Одесса У мэра Одессы Геннадия Труханова есть паспорт РФ - заявление СБУ

У мэра Одессы Геннадия Труханова есть паспорт РФ - заявление СБУ

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 18:08
Геннадий Труханов лишен украинского гражданства
Срочная новость

Комиссия при Президенте Украины прекратила гражданство городского головы Одессы Геннадия Труханова. Решение принято на основе доказательств СБУ и утверждено Указом Президента. Служба безопасности установила, что Труханов имеет действующий паспорт России. Это стало ключевым аргументом для лишения его украинского гражданства.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Лишение гражданства

По материалам СБУ, Геннадий Труханов получил загранпаспорт РФ 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и оккупации части ее территорий. Документ выдан сроком на 10 лет и сейчас действующий. Что касается внутреннего паспорта РФ, в 2017 году представители Труханова подали заявление в российские органы, и суд в Московской области отменил его действие.

Однако, как указано в дополнительных пояснениях, это не означает лишение гражданства РФ, оформленного на законных основаниях. Таким образом, городской голова Одессы до сих пор остается гражданином страны-агрессора и имеет идентификационный код в базе данных Федеральной налоговой службы РФ.

Сегодня, 14 октября, стало известно, что вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым гражданства лишили бывшего нардепа от "Партии Регионов" Олега Царева и танцовщика Сергея Полунина. По предварительным данным в Одессе могут создать военную администрацию. Ее, вероятно, возглавит Сергей Лысак, который сейчас является главой Днепропетровской ОВА.

Напомним, мы сообщали, одесситы создали петицию о создании городской военной администрации. Также мы писали, что известно о вероятном главе МВА.

Одесса Геннадий Труханов гражданство Одесская область Труханов Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
