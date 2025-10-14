Видео
Україна
Одесситы вышли на митинг под мэрию – какие главные требования

Одесситы вышли на митинг под мэрию – какие главные требования

Дата публикации 14 октября 2025 20:21
Митинг в Одессе: горожане требуют отстранения Труханова
Митинг против мэра Одессы. Фото: Новини.LIVE

После лишения мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства под мэрией собрались горожане. Они требовали его отстранения и создания в городе военной администрации. Люди говорят — время, чтобы Одессой руководили украинцы, а не политики с российскими паспортами.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

Митинг под мэрией

Под стенами мэрии Одессы собрались десятки активистов, журналистов и неравнодушных горожан. Они требуют отстранения Геннадия Труханова от должности и создания в Одессе военной администрации. Участники митинга говорят, что Труханов не имеет права оставаться на должности после потери гражданства Украины. Организаторы отмечают, что "украинскому городу — украинскую власть" и требуют, чтобы новое руководство имело проукраинскую позицию.

Один из участников акции, Владислав Гетманец, убежден, что мэр с российским паспортом не может возглавлять украинский город.

"Я сегодня здесь, чтобы мэра Труханова уволили. У него российское гражданство — об этом давно знали, но только теперь что-то начали делать. В украинском городе должна быть украинская власть. Полностью поддерживаю создание военной администрации, потому что местная власть показала свою неэффективность даже во время стихийных бедствий", — отметил он.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Участник акции Владислав Гетманец. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Митингующие с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Журналистка Ирина Гриб также пришла на акцию. Она назвала этот день праздником и символом очищения города.

"Для меня этот праздник — деоккупация Одессы. Труханов должен был уйти давно. Люди тонули после дождя, а он оставался мэром. Это человек с российским паспортом и кучей уголовных дел. Это позор для города", — отметила Ирина.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Журналистка Ирина Гриб на митинге. Фото: Новини.LIVE

Художница Леся, которая пришла на митинг в костюме. Девушка пришла в образе черта, символизируя свое отношение к мэру.

"Против Труханова! Трухановские бесы уходят из Одессы. Пусть это будет самый популярный костюм на Хэллоуин!", — подытожила девушка.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Участница акции надела рожки. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Молодежь на Биржевой площади. Фото: Новини.LIVE

Еще одна участница, депутат городского совета, вспомнила все годы скандалов и коррупции при каденции Труханова. Она считает, что лишение гражданства — лишь первый шаг.

"Мэр украинского города, который имеет российское гражданство, — это недопустимо. Труханов годами вредил государству: застройка военных земель, поддержка российских нарративов, игнорирование ВСУ. Он подозреваемый в тяжком преступлении. Лишение гражданства - это только начало. Мы ждем введения военной администрации", — рассказала Ольга Квасницкая.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Депутат Ольга Квасницкая на акции. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Девушка с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Также на акцию пришел депутат Александр Славский. Он отметил, что ему важнее всего кто теперь возглавит город. Ведь от этого зависит будущее каждого горожанина.

"Я не против военной администрации, но важно, кто ее возглавит. Хочется, чтобы новая власть не просто сменила фамилии, а начала реально решать проблемы — от отопления до стратегии развития города. Мы живем на пороге тяжелой зимы, и людей интересует не политика, а тепло в домах", — пояснил он.

В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Депутат, участник акции на площади. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбувся мітинг проти Труханова
Люди на лестнице возле горсовета. Фото: Новини.LIVE

Создание военной администрации

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что создаст в Одессе военную администрацию. Он отметил, что в городе слишком много вопросов безопасности слишком долго оставались без должного ответа.

"Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", — заявил президент.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он будет выполнять свои обязанности пока городской совет не примет решение о новом главе города. Кроме того, он сказал, что будет обжаловать решение о лишении украинского гражданства.

Напомним, мы сообщали, что у мэра Одессы Геннадия Труханова нашли российский паспорт. Также мы писали о том, кто может возглавить военную администрацию в Одессе.

Одесса Геннадий Труханов Одесская область Труханов Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
