Україна
Одеську військову адміністрацію очолить Сергій Лисак — деталі

Одеську військову адміністрацію очолить Сергій Лисак — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:43
Сергій Лисак очолить Одеську військову адміністрацію
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: Сергій Лисак/facebook

Президент України підписав указ про призначення головою Одеської військової адміністрації Сергія Лисака. Раніше він очолював Дніпропетровську ОВА.

Про це повідомили в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Новий очільник МВА

Як стало відомо, Президент України підписав указ про призначення Сергія Лисака головою Одеської міської військової адміністрації. З посиланням на свої джерела повідомили журналісти у телемарафоні. Документ уже набув чинності.

Посаду очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, яку Лисак обіймав із лютого 2023 року, може тимчасово зайняти його перший заступник Владислав Гайваненко. Офіційне представлення нового керівника Одеської МВА очікується найближчими днями.

Що відомо про Сергія Лисака

Сергій Лисак народився в Одесі. З декларації за 2023 рік відомо, що у нього є дружина Кароліна Лисак та донька. Інші подробиці про його родину в публічному просторі не розголошуються. Лисак має великий військовий досвід і брав участь у бойових діях ще з початку війни з Росією. У березні 2022 року він отримав звання бригадного генерала. Під його керівництвом Дніпропетровська область стабільно утримувала оборону, координувала роботу військових і сил цивільного захисту під час регулярних атак з боку армії РФ. Лисак також відомий як ефективний організатор, який забезпечував роботу критичної інфраструктури під час обстрілів.

Нагадаємо, ми писали, що у мера Одеси Геннадія Труханова знайшли паспорт РФ. Також ми повідомляли, що на Біржовій площі біля Одеської міської ради вчора ввечері відбувся мітинг. Активісти вимагали усунення з посади мера Одеси та створення у місті військової адміністрації.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
