Україна
Зеленський анонсував створення військової адміністрації в Одесі

Зеленський анонсував створення військової адміністрації в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 19:34
В Одесі створять військову адміністрацію — звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський анонсував створення військової адміністрації в Одесі. Він наголосив, що найближчим часом призначить керівника.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 14 жовтня.

Читайте також:

Військова адміністрація в Одесі

Зеленський зазначив, що сьогодні на доповіді був керівник СБУ Василь Малюк. Він подякував йому за сильну роботу на захист країни та протидію російським агентурним мережам.

"І також була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді", — зазначив український лідер.

За його словами, усі ефективні рішення будуть ухвалені, а найближчим часом призначать керівника військової адміністрації.

Нагадаємо, 14 жовтня міському голові Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України. У СБУ розповіли подробиці.

А за інформацією ЗМІ, військову адміністрацію Одеси може очолити Сергій Лисак, який наразі є главою Дніпропетровської ОВА.

Володимир Зеленський СБУ Одеса Геннадій Труханов Україна Василь Малюк
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
