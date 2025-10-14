В Одессе создадут военную администрацию — обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал создание военной администрации в Одессе. Он подчеркнул, что в ближайшее время назначит руководителя.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении во вторник, 14 октября.

Военная администрация в Одессе

Зеленский отметил, что сегодня на докладе был руководитель СБУ Василий Малюк. Он поблагодарил его за сильную работу на защиту страны и противодействие российским агентурным сетям.

"И также был разговор по ситуации в прифронтовых громадах и на юге нашего государства, в частности в Одессе. Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа", — отметил украинский лидер.

По его словам, все эффективные решения будут приняты, а в ближайшее время назначат руководителя военной администрации.

Напомним, 14 октября городскому голове Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины. В СБУ рассказали подробности.

А по информации СМИ, военную администрацию Одессы может возглавить Сергей Лысак, который сейчас является главой Днепропетровской ОВА.