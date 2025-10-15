Видео
Україна
Одесскую военную администрацию возглавит Сергей Лысак — детали

Одесскую военную администрацию возглавит Сергей Лысак — детали

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 11:43
Сергей Лысак возглавит Одесскую военную администрацию
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Фото: Сергей Лысак/facebook

Президент Украины подписал указ о назначении главой Одесской военной администрации Сергея Лысака. Ранее он возглавлял Днепропетровскую ОВА.

Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.

Читайте также:

Новый глава МВА

Как стало известно, Президент Украины подписал указ о назначении Сергея Лысака главой Одесской городской военной администрации. Документ уже вступил в силу.

Должность главы Днепропетровской областной военной администрации, которую Лысак занимал с февраля 2023 года, может временно занять его первый заместитель Владислав Гайваненко. Официальное представление нового руководителя Одесской МВА ожидается в ближайшие дни.

Что известно о Сергее Лысаке

Сергей Лысак родился в Одессе. Из декларации за 2023 год известно, что у него есть жена Каролина Лысак и дочь. Другие подробности о его семье в публичном пространстве не разглашаются. Лысак имеет большой военный опыт и участвовал в боевых действиях еще с начала войны с Россией. В марте 2022 года он получил звание бригадного генерала. Под его руководством Днепропетровская область стабильно удерживала оборону, координировала работу военных и сил гражданской защиты во время регулярных атак со стороны армии РФ. Лысак также известен как эффективный организатор, который обеспечивал работу критической инфраструктуры во время обстрелов.

Напомним, мы писали, что у мэра Одессы Геннадия Труханова нашли паспорт РФ. Также мы сообщали, что на Биржевой площади возле Одесского городского совета вчера вечером состоялся митинг. Активисты требовали отстранения от должности мэра Одессы и создания в городе военной администрации.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
